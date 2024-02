Piotr Zio Zielinski Fc Internazionale, Moretto: «Andrà a sostituire quei due giocatori» #Intervista

Pubblicità

L’esperto di mercato Matteo Moretto ha offerto aggiornamenti interessanti sulla trattatia tra Napoli e Inter per Zielinski

In onda su Kick, Matteo Moretto parla così di Zielinski e Inter, in trattativa per la sessione estiva di mercato.

INTER – «Zielinski è un discorso molto simile a Taremi per l’Inter: tra visite e firme, dovrebbe fare tutto entro fine mese, questo è ciò che sappiamo. È stato escluso dalla lista Champions dal Napoli, è palese non rinnovi e a oggi per lui c’è solo l’Inter. Andranno via Sensi e Klaassen, così si spiega il colpo Zielinski a 0. L’iter dovrebbe essere definito in pieno entro fine mese»

L’articolo Zielinski Inter, Moretto: «Andrà a sostituire quei due giocatori» proviene da Inter News 24.