Piotr Zio Zielinski Fc Internazionale, incredibile indiscrezione svelato da Mazzarri: «Potrebbe aver già firmato» #Intervista

Zielinski sembra avvicinarsi sempre più all’Inter e Walter Mazzarri racconta un retroscena che riguarda proprio il centrocampista

Incredibile retroscena nel calciomercato Inter raccontato da Walter Mazzarri. Il tecnico del Napoli ha lanciato in conferenza stampa una clamorosa rivelazione su Piotr Zielinski, promesso sposo nerazzurro.

RIVELAZIONE – «Sappiamo che andrà via, devo capire quanto sia ancora ancora qui con la testa. Mi dicono che potrebbe aver già firmato quando si è fermato a Milano. Quindi è normale possa essere già proiettato mentalmente da un’altra parte e può non essere concentrato come negli altri anni. Valuteremo di volta in volta quando ci servirà».

