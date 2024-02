Piotr Zio Zielinski, De Laurentiis è una furia: “Ce l’ho a morte con una persona”

Durante la conferenza stampa di oggi a Castel Volturno, Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha chiarito diversi temi relativi alla tribolata stagione del club partenopeo. Un passaggio non poteva che essere dedicato a Piotr Zielinski, la cui esclusione dalla lista Champions ha fatto rumore essendo dovuta all’addio a parametro zero nella prossima estate, con l’Inter come prossima destinazione.

“Il rendimento di Piotr delle ultime dieci partite com’è stato? Non si deve dare premialità a chi in estate mi dice “presidente, voglio restare”. Poi ti spacchi e giochi bene, ma io non rimprovero lui bensì ce l’ho a morte con Bolek (il suo procuratore, ndr). Quando io ti offro tantissimi soldi perché sei il più pagato di tutta la squadra e Bolek non vuole farti rimanere, ti va a vendere perché lui ci deve guadagnare, a quel punto ho una diversa considerazione non di te come calciatore, ma se non ci metti la foga e non ti alleni?“.

“E uno come l’allenatore può pensare: se questo ha paura di infortunarsi perché ancora non ha firmato tutte le carte? E io devo avere uno col dubbio che si impegna o non si impegna? Devo capire se devo riscattare o meno Traoré, che ha un riscatto della madonna“.

