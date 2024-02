Piotr Zio Zielinski all’Fc Internazionale, Trevisani scettico: “Ci sono le categorie”

L’Inter ha praticamente chiuso i primi due colpi per la prossima stagione, entrambi a parametro zero: Piotr Zielinski ha già effettuato le visite mediche, quelle di Mehdi Taremi sono state rimandate all’ultimo momento.

Pubblicità

Intervenuto su Cronache di Spogliatoio, Riccardo Trevisani ha espresso la sua opinione su entrambi gli acquisti. Ampiamente promosso l’attaccante iraniano del Porto: “Taremi mi piace molto, l’Inter ne aveva e ne ha bisogno. Giocatore intelligente, esperto, europeo“.

Pubblicità

Diverso il discorso sul polacco, specialmente se rapportato a un centrocampista dell’attuale rosa nerazzurra: “Secondo me Mkhitaryan è a un livello cui Zielinski non arriva, non è arrivato e non arriverà. Giocatore molto forte, mi piaceva dai tempi dell’Udinese. Ma come dice il buon Max (Allegri, ndr) ci sono le categorie e nella categoria “Mkhitaryan” non ci sta Zielinski. Nell’annata fantastica del Napoli l’anno scorso ha performato da 6 e in quest’annata disastrosa sta facendo male come tutto il Napoli“.

Pubblicità