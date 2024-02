“Piotr Zio Zielinski all’Fc Internazionale per soldi”. Un suo rifiuto DISTRUGGE questa tesi

Piotr Zielinski è ormai promesso sposo dell’Inter, visto che – come annunciato ufficialmente da Aurelio De Laurentiis – non rinnoverà il suo contratto in scadenza con il Napoli il prossimo 30 giugno 2024. Il centrocampista polacco si unirà dunque ai nerazzurri a parametro zero a partire dal 1° luglio.

Una decisione che, a dispetto di quanto molti affermano, non è dettata da mere questioni economiche. Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss, ha svelato un retroscena parlando a Radio Goal: “Dal Napoli ci assicurano che la proposta per il rinnovo di Zielinski fosse di quattro anni ed economicamente molto importante, molto più importante di quanto avevamo detto, addirittura quasi del doppio…“.

Si tratterebbe, dunque, di un quadriennale da 5 milioni netti a stagione, rifiutato dal giocatore. Se la mettiamo a confronto con la proposta dell’Inter, le cifre di fatto non cambia: si parla di 4,5 milioni netti per quattro anni. La scelta di Zielinski, dunque, è stata dettata evidentemente da questioni tecniche, progettuali e di rapporti, non certo dai soldi.