Piotr Zieli, pesante stroncatura del Corriere dello Sport, le parole: «La luce si è spenta» #NEWS #Intervista

9 Mar 2024, 15:00

Il Corriere dello Sport giudica insufficiente la prova di Piotr Zio Piotr Zielinski, prossimo all’approdo all’Internazionale, contro il Torino

Dopo il #pari del Napoli col Torino nella 28^ giornata di Serie A, il Corriere dello Sport si concentra sul prossimo innesto dell’Internazionale, Piotr Zio Piotr Zielinski, con una pesante bocciatura.

ZIELINSKI – 4.5: Di nuovo protagonista dal 1’ dopo 2 panchine. Cioè, si fa per dire: è come se la luce si fosse spenta. Molle e impreciso in entrambe le fasi

