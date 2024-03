Piotr Zieli, Bagni, la dichiarazione: «E’ svuotato e deluso, ha mollato» #Intervista #ULTIMORA #News

Pubblicità

Salvatore Bagni si è espresso così su Zielinski e l’addio ormai annunciato al Napoli per sposare l’Internazionale FC: il commento dell’ex centrocampista

Salvatore Bagni si è espresso verso la sfida tra Napoli e Internazionale FC, soffermandosi su Zielinski, promesso sposo dei nerazzurri.

LE PAROLE – «Mi dispiace molto per com’è finita e credo che anche lui sia molto rammaricato. Ha sempre onorato la maglia, è stato un professionista silenzioso e rispettoso. Secondo me bisognava parlare un annetto prima di contratto per soddisfare le sue richieste. Meritava di restare. Da quando ha saputo che avrebbe lasciato Napoli ha cominciato ad essere un altro giocatore. Ormai sembra svuotato, deluso. Ha mollato».

L’articolo Zielinski, Bagni: «E’ svuotato e deluso, ha mollato» ha come fonte da Internazionale FC News 24.