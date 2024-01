Pioli avverte l’Fc Internazionale: «Classifica? Abbiamo questo obiettivo» #Intervista

Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa prima di Milan-Udinese, pensiero alla classifica e la sfida con Inter e Juve

Non ha dubbi Stefano Pioli. Interpellato in conferenza stampa prima del match con l’Udinese, il tecnico del Milan ha detto la sua sulla classifica (dove i rossoneri seguono Inter e Juventus). Obiettivo chiaro per i meneghini, migliorare il girone d’andata.

COME GUARDARE LA CLASSIFICA – «Si guarda la nostra classifica e si tende a migliorarla partita dopo partita. Dovremo fare meglio del girone d’andata, questo è il nostro obiettivo. Non è questo il momento di guardare avanti o indietro, dobbiamo pensare a noi stessi».

CHE CARATTERISTICHE DEVE AVERE IL NUOVO DIFENSORE – «Un difensore completo, devi esserlo per giocare al Milan. In grado di impostare, partecipare alla manovra, solido».

PELLEGRINO E ROMERO IN PRESTITO – «Stiamo valutando queste situazioni. Domani Pellegrino giocherà ancora in Primavera e poi vedremo il da farsi».

NUMERI CON KJAER IN CAMPO – «Li conosco bene questi numeri perché il ragazzo me li ripete spesso. Simon è un leader, emotivo e tecnico, uno di quei giocatori che in campo sa parlare bene, sa parlare tanto. Per parlare del futuro è troppo presto».

NUOVO CENTROCAMPISTA SUL MERCATO – «Se ci sarà la possibilità si farà qualcosa, abbiamo perso per parecchio tempo Pobega, abbiamo Bennacer in Coppa d’Africa, abbiamo perso Krunic. Potrebbe esserci un inserimento ma valuteremo le opportunità».

GUARDIE E LADRI – «A me piaceva fare nascondino e poi tana libera tutti».

