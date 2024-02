Pioli al SS Napoli, Gene Gnocchi: critico «Ecco cosa accadrebbe con De Laurentiis» #Intervista

Pubblicità

Il comico Gene Gnocchi ha risposto al possibile trasferimento del tecnico del Milan Stefano Pioli al Napoli con Aurelio De Laurentiis

Il possibile (per ora solo un rumors), il passaggio di Stefano Pioli al Napoli non convince Gene Gnocchi. Ecco il pensiero del comico a Radio Kiss Kiss sull’ex allenatore dell’Inter ora tecnico del Milan.

PIOLI MILAN – «Pioli al Napoli? Con De Laurentiis si fa fatica a funzionare, ma Pioli potrebbe essere un progetto giusto perché è aziendalista. Sa plasmare la squadra, ha delle idee, nonostante De Laurentiis non abbia un carattere facile. in conferenza stampa tende sempre a sminuire chi ha vicino e questo alla fine si ripercuote anche sull’ambiente. Pecchia? Al Napoli farebbe benissimo, ma me lo tengo stretto a Parma. Non sono così sicuro che il Parma vincerà a mani basse il campionato, sta vivendo una stagione di alti e bassi. Pecchia è un allenatore in rampa di lancio, il Parma ha dei giovani meravigliosi ed è una gran bella squadra. Sarebbe una scommessa molto interessante al Napoli».

