Pioli: «Abbiamo sbagliato, ma in campionato l’obiettivo è…» #Intervista

Dopo la cocente sconfitta del suo Milan contro il Monza, Stefano Pioli rilascia quetse dichiarazioni nel postpartita: le parole

Dopo il 4-2 tra il Monza e il suo Milan, Pioli parla così a DAZN, menzionando anche il campionato e la lotta con l’Inter.

COSA RECRIMINA – «Abbiamo commesso degli errori che hanno pregiudicato la partita. Quando si prendono 4 gol è sbagliato dire che la prima mezz’ora l’abbiamo fatto come dovevamo, ma la realtà è quella. L’inferiorità numerica ci ha creato disagio, poi dopo il 2-2 dovevamo essere più lucidi e difendere di più. Volevamo cercare di vincere, ma abbiamo sbagliato troppo».

EUROPA LEAGUE PRIMO OBIETTIVO – «Tutte e due le competizioni devono essere una grande motivazione. Ci siamo fermati in campionato ma il terzo posto non è ancora così solido e il secondo non è così lontano. Dobbiamo riscattarci».

LE DICHIARAZIONI INTEGRALI DI PIOLI

L’articolo Pioli: «Abbiamo sbagliato, ma in campionato l’obiettivo è…» proviene da Inter News 24.