Pio Esposito racconta: «In campo non guardo in faccia nessuno, Dzeko il mio idolo da sempre»

L’attaccante dello Spezia in prestito dall’Inter, Francesco Pio Esposito, ha parlato così dopo il successo ottenuto contro il Bari

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il successo ottenuto con lo Spezia contro il Bari in campionato, Francesco Pio Esposito si è raccontato così: queste le parole del giovane attaccante di proprietà dell’Inter.

SULLA SERIE B – «In Serie B il primo tempo è sempre più sporco, nel secondo tempo le squadre si allungano. Quando mi arriva la palla io cerco di fare il massimo, ma se mi arriva un pallone più giocabile, meglio per me e per la squadra. Io quando scendo in campo non guardo in faccia nessuno e faccio sempre le mie cose».

IDOLO? – «È sempre stato Dzeko, lo scorso anno all’Inter ho potuto osservarlo anche da vicino».

