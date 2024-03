PIF #Milan AC, Scaroni smentisce tutto? «È un altro tormentone, vi svelo cosa succederà» #Intervista #News #Ultimora

16:45,10 Mar 2024, MILANELLO.

PIF Diavolo Rossonero, Scaroni smentisce tutto? «È un altro tormentone, vi svelo cosa succederà». Le dichiarazioni del Presidente

Il Presidente rossonero Paolo Scaroni ha concesso un’intervista nel pre-partita di Diavolo Rossonero Empoli in cui ha analizzato le voci dell’ultima settimana sul possibile ingresso di fondi arabi all’interno del #club.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

FONDI ARABI E PIF – «Ha detto bene Furlani, non c’è nulla di vero. È un altro tormentone che ci riguarda, lo lascio passare con tranquillità. Non succede proprio niente».

Pubblicità

L’INTERVISTA A SCARONI NEL PRE-PARTITA DI MILAN EMPOLI

The post PIF Diavolo Rossonero, Scaroni smentisce tutto? «È un altro tormentone, vi svelo cosa succederà» appeared first on Diavolo Rossonero News 24.