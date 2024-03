PIF #Milan AC, la pista scema? Spunta un’altra #TopClub di Serie A! La CLAMOROSA indiscrezione

10:46,14 Mar 2024, MILANELLO.

PIF-Diavolo Rossonero, la pista potrebbe presto scemare: il fondo saudita sarebbe infatti interessato all’acquisto del Monza

Clamorosa indiscrezione rilanciata da Il Giornale per quanto riguarda la cessione del Diavolo Rossonero a PIF, fondo sovrano dell’Arabia Saudita.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Al di là delle tante indiscrezioni dell’ultimo periodo, PIF sarebbe sì interessato ad investire in Serie A ma non sarebbe minimamente interessato ad entrare nel #club rossonero. Ci sarebbero invece stati dei primi contatti preliminari con il Monza. Fininvest, a quasi un anno dalla morte di Silvio Berlusconi, sarebbe pronto a cedere il #club e gli arabi starebbero facendo decisamente sul serio.

Pubblicità

The post PIF Diavolo Rossonero, la pista scema? Spunta un’altra squadra di Serie A! La CLAMOROSA indiscrezione appeared first on Diavolo Rossonero News 24.