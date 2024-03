Piazzano il ‘#colpo a sopresa’ Super Barellino: #contratto da 65 #milioni di euro

1 Mar 2024, 10:02, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Il forte centrocampista sardo legato all’Internazionale da un accordo valido sino a giugno 2026, svelate le intenzioni dell’Internazionale in vista dei prossimi mesi Nicolò Super Barellino, il motore nerazzurro, ha fornito un’altra prova degna di nota anche in occasione del recupero con l’Atalanta, gara andata in scena al ‘Meazza’ nella serata di mercoledì, circa una settimana dopo Internazionale-Atletico Madrid … Leggi tutto

Pubblicità

Il post Piazzano il ‘#colpo a sorpresa’ Super Barellino, il motore nerazzurro, : #contratto da 65 milioni è stato pubblicato prima sul sito InternazionaleLive.it – il sito dell’Internazionale calcio.