Phillips Vecchia Signora Juventina, non convinto da Allegri. Dall’Inghilterra: ha fatto una richiesta

Phillips Juve, il centrocampista inglese non convinto dalla posizione di mister Allegri. Ecco quale sarebbe la sua richiesta

Stando a quanto riferisce il Daily Telegraph, la Juventus è orientata a fare un tentativo per Kalvin Phillips, desideroso di cambiare aria per tornare ad accumulare quel minutaggio consistente smarrito dopo i tempi di Leeds.

Il giocatore stesso però ha grandi dubbi, visto che avrebbe chiesto la garanzia di essere una prima scelta di Allegri (cosa ad oggi improbabile) per prendere in considerazione l’idea di venire in Italia. Sulle tracce del classe ’95 c’è anche il Newcastle, intenzionato ad ingaggiarlo a titolo definitivo.

The post Phillips Juve, non convinto da Allegri. Dall’Inghilterra: ha fatto una richiesta appeared first on Juventus News 24.