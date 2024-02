Petrachi shock, le parole: «El Toro di Bahia Blanca Lautaro Martinez imminente al Torino, ecco perché è saltata» #NEWS #Intervista

27 Feb 2024, 23:02, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Il Capitano dell’Internazionale Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, Martinez era ad un passo dal Torino, ecco perchè è saltata la trattativa, lo rivela Petrachi

Dichiarazione a dir poco potentissima di Petrachi. L’ex ds del Torino ha svelato come il Capitano dell’Internazionale Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, Martinez fosse ad un passo dal trasferirsi in granata. Così a Tv Play.

PETRACHI – «Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, Martinez l’avevamo trattato quando ero al Torino, per un accordo intorno ai 7 milioni con il Racing de Avellaneda. Lui aveva come agente il fratello di Zarate, ex giocatore della Lazio, e ballavano 3 milioni di commissioni che al Toro non avevamo mai pagato a nessuno. L’agente sapeva di avere in mano un gioiello e quindi ha fatto il proprio gioco chiedendo tanti soldi. E’ stato un peccato non riuscire a prenderlo, ma ci ho provato».

