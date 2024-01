Pessina a DAZN: «Sappiamo come mettere in difficoltà l’Fc Internazionale» #Intervista

Matteo Pessina ha parlato nel prepartita di Monza Inter, match della 20^ giornata di Serie A: le dichiarazioni del giocatore

Ecco come si esprime Matteo Pessina poco prima di scendere in campo per Monza Inter, ai microfoni di DAZN.

LE PAROLE – «Quattro punti contro le big? Lo stimolo più grande è questo, però non abbiamo mai perso contro quello sotto di noi. Dobbiamo fare di più con le big, non è mai facile per nessuno. Abbiamo preparato bene la gara, sappiamo come metterli in difficoltà»

