Perquisizioni #Milan AC, Ravelli svela, la dichiarazione ufficiale: «Stupore della società per l’inchiesta, c’è un’impressione comune» #Intervista #News #Ultimora

13:46,13 Mar 2024, MILANELLO.

La giornalista Arianna Ravelli svela le sensazioni ed il clima che si respira a Casa Diavolo Rossonero dopo le perquisizioni di ieri

Intervenuta sulle colonne del Corriere della Sera, Arianna Ravelli prova a fare il punto su quelle che sono le sensazioni a Casa Diavolo Rossonero dopo le perquisizioni di ieri pomeriggio da parte della Guardia di Finanza.

PAROLE – «Si respira una buona dose di stupore verso l’inchiesta che ha portato ieri alle perquisizioni in società. Il consiglio, essendoci una clausola di gradimento da esprimere per approvare l’acquisizione (non sempre prevista), è entrato in tutti i #particolari della vendita. Ed è soprattutto per questo che, anche se rigorosamente off the record, si respira una buona dose di stupore verso l’inchiesta che ha portato ieri alle perquisizioni in società. E anche perché l’impressione comune è che Gerry Cardinale, che ha appena versato 40 milioni per comprare i terreni dello stadio, si comporti da proprietario vero e proprio e non da prestanome».

