Perquisizioni #Milan AC, PIF ma non solo: l’incredibile indiscrezione sul prospetto che ha insospettito gli inquirenti

11:46,14 Mar 2024, MILANELLO.

Perquisizioni Diavolo Rossonero, non solo PIF: il prospetto informativo destinato a potenziali soci arabi non era esclusivo per il fondo saudita

Spunta un ulteriore #particolario rispetto alle perquisizioni effettuate in questi giorni a Casa Diavolo Rossonero.

Come riportato dal Corriere della Sera infatti, il famoso prospetto da presentare a potenziali investitori arabi ha il nome PIF tra parentesi quadre a titolo di facsimile, perché potrebbe essere sostituito dal nome di altri soggetti con cui si finalizzasse l’affare. I rossoneri dunque sono aperti a diverse possibilità nel mondo saudita. Prossimi mesi decisivi.

