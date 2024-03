Perquisizioni #Milan AC, perchè il presidente Scaroni non risulta indagato. Il MOTIVO

09:45,13 Mar 2024, MILANELLO.

Perquisizioni Diavolo Rossonero, perchè il presidente Scaroni non risulta indagato. L’edizione odierna di Tuttosport svela Il MOTIVO

L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sulle figure indagate nell’indagine aperta ieri dalla Guardia di Finanza. Il reato si configura a capo dei dirigenti che hanno la responsabilità di effettuare le comunicazioni – si legge.

Per questo motivo sono indagati l’attuale ad rossonero Furlani e il suo predecessore Gazidis. Non lo è invece il presidente del Diavolo Rossonero Scaroni che non ha questi poteri, pur essendo protagonista di questa vicenda sin dall’inizio.

