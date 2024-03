Perquisizioni #Milan AC, documenti e mail al setaccio della Guardia di Finanza: spunta Investcorp. Cosa succede

10:46,14 Mar 2024, MILANELLO.

Perquisizioni Diavolo Rossonero, al vaglio della Guardia di Finanza documenti, chat e mail: tra i termini ricercati rispunta Investcorp

Interessante aggiornamento fornito da Repubblica sull’inchiesta scoppiata in casa Diavolo Rossonero dopo la perquisizioni della Guardia di Finanza scattata per le tante voci di cessione del #club rossonero a soggetti arabi.

Documenti, chat e mail sono al setaccio della Guardia di finanza. Tra i termini ricercati dai PM c’è “Investcorp”, fondo arabo interessato al Diavolo Rossonero e che era stato vicinissimo a concludere la trattativa con Elliott prima dell’accordo con Gerry Cardinale e RedBird.

