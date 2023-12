Perin non sta bene? Svelato il motivo della prima chiamata del portiere Crespi per la partita tra Frosinone e Juve

Nella lista dei convocati diramata ieri dalla Juve ci sono quattro portieri: Szczesny, Perin, Pinsoglio e Crespi, proveniente dalla Juventus Next Gen.

Come spiegato dalla Gazzetta dello Sport, il motivo della prima chiamata in prima squadra del portiere classe 2002 è dettato dalle condizioni di Perin. L’ex Genoa è acciaccato e se non dovesse farcela lascerà spazio a Crespi in panchina contro il Frosinone.

The post Perin non sta bene? Svelato il motivo della prima chiamata di Crespi appeared first on Juventus News 24.