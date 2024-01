Perez AC Milan: l’argentino nel mirino dei rossoneri, c’è concorrenza

Tra i nomi seguiti dal calciomercato Milan c’è quello di Perez. Per l’argentino dell’Udinese c’è concorrenza

Il calciomercato Milan è pronto ad un nuovo colpo in difesa. In tal senso tra i nomi in lista ci sarebbe Perez dell’Udinese.

Come riportato da Sky Sport sull’argentino però ci sarebbe anche il Napoli che starebbe pensando ad una doppia operazione con i friuliani che coinvolgerebbe anche Samardzic.

