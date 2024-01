Pereyra Vecchia Signora Juventina, sondaggio anche per l’ex! TUTTI i dettagli

Pereyra Juve, sondaggio anche per l’ex! TUTTI i dettagli e l’indiscrezione di mercato

Come riportato da goal.com, oltre a Bonaventura la Juventus ha effettuato un sondaggio anche per l’ex bianconero Pereyra. Il centrocampista argentino è in scadenza di contratto, per liberarlo a gennaio l’Udinese chiede 3-4 milioni di euro.

Difficilmente, però, il club bianconero farà un investimento simile per un calciatore non più giovanissimo, ormai 33enne.

