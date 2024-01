Pereyra Vecchia Signora Juventina, la rivelazione: c’è stato un tentativo per il ritorno. Ma quell’ostacolo ha bloccato tutto

Pereyra Juve, rivelazione sul centrocampista: fatto un tentativo per il suo ritorno in bianconero. I retroscena

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola conferma i contatti tra la Juve e l’Udinese per il ritorno a Torino di Roberto Pereyra, soluzione last minute per andare a rinforzare il centrocampo.

Strada però tutta in salita quella che avrebbe portato al rientro del Tucumano alla corte di Allegri, visti anche i costi considerati eccessivi in ballo. E così l’argentino, almeno per questa stagione, continuerà a giocare con i friulani.

