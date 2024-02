Pereyra salta Signora Juve-Udinese: l’ex sarà assente per squalifica

Pereyra salta Juve-Udinese: l’ex sarà assente per squalifica, era in diffida ed è stato ammonito nel match odierno contro il Monza

L’Udinese a Torino senza Pereyra. L’ex Juve era in diffida ed è stato ammonito nel primo tempo di Udinese-Monza.

Salterà così per squalifica il prossimo turno, Juve-Udinese in programma lunedì 12 febbraio.

