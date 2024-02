Pereyra out per Signora Juve Udinese: niente sfida da ex per l’argentino

Pereyra out per Juve Udinese: niente sfida da ex per l’argentino. Il centrocampista oggi ha svolto dei controlli medici

Pereyra non sarà in campo lunedì prossimo per Juve Udinese. Niente sfida da ex per l’argentino che, a causa del cartellino giallo rimediato col Monza, è stato fermato per un turno di squalifica dal Giudice Sportivo.

Pubblicità

Al netto dello stop forzato, comunque, difficilmente Pereyra sarebbe sceso in campo. In base a quanto reso noto da TuttoUdinese.it, infatti, l’argentino oggi ha svolto alcuni controlli medici che hanno escluso lesioni muscolari, ma lo costringeranno lo stesso al riposo.

Pubblicità

The post Pereyra out per Juve Udinese: niente sfida da ex per l’argentino appeared first on Juventus News 24.