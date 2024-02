Perera AC Milan, primo contratto da professionista! UFFICIALE: i dettagli dell’accordo

Perera Milan, primo contratto da professionista! UFFICIALE: i dettagli dell’accordo col difensore della Primavera

Il Milan continua a puntare sui prodotti del proprio vivaio e, tra di essi, c’è anche Nirash Perera. Il difensore centrale classe 2007, ha firmato oggi il suo primo contratto da professionista. Ecco l’annuncio ufficiale del club sui social.

Nirash Perera, classe 2007, difensore dell’U17 rossonera, ha firmato il suo primo contratto da professionista che lo lega al Club fino al 2026.#SempreMilan #MilanYouth pic.twitter.com/gdDqiP8vgy — AC Milan Youth Sector (@acmilanyouth) February 8, 2024

L’ANNUNCIO – Nirash Perera, classe 2007, difensore dell’U17 rossonera, ha firmato il suo primo contratto da professionista che lo lega al Club fino al 2026.

