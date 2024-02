Percassi FURENTE: “Errori gravissimi. Miranchuk non la tocca”

29 Feb 2024, 00:47, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Luca Percassi, amministratore delegato dell’Internazionale, è intervenuto furente ai microfoni di DAZN al termine di Internazionale-Atalanta, per accusare l’arbitraggio, reo di aver nettamente favorito i leoni nerazzurri. L’episodio più contestato è il fallo di mano di Miranchuk, che secondo il dirigente bergamasco non c’è, nonostante il tocco si veda chiaramente dalle immagini.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Queste le sue parole:

Pubblicità

“Commentare una partita così è molto difficile. Senza #incertezzeo avevamo di fronte una grandissima squadra e meritano di essere primi. Dispiace per il conclusione perché ci sono stati episodi determinanti in cui sono stati fatti errori gravissimi sia dall’arbitro sia dal VAR. Sul gol annullato a De Ketelaere è incomprensibile come, nonostante tutte le immagini, si riesca ad annullare un gol così. Voglio esprimere il nostro pensiero, per noi questo è un gol valido: non c’è nessun tocco di Miranchuk e nel caso doveva esserci un #RIGORE per l’Atalanta. Un altro episodio scandaloso è stato il #RIGORE, in cui nessuno ha capito cosa stava succedendo. Sono passati 7-8 minuti per fischiare un qualcosa che nessuno aveva visto, con il guardalinee che aveva anche alzato la bandierina. Noi siamo profondamente dispiaciuti perché una partita potenzialmente bellissima è stata condizionata dagli episodi arbitrali, che hanno condizionato in un senso dilagante a favore dell’Internazionale il conclusione. Per noi il tocco di Miranchuk non c’è, ma evidentemente la VAR ha creato questo effetto di modificare anche cose oggettive. E nel caso è #RIGORE per fallo di Bastoni. E’ Bastoni che tocca il pallone e non c’è alcun tocco di braccio. Non neghiamo”.