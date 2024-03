Percassi a NEWS, la dichiarazione ufficiale: «Liverpool Atalanta BC sorteggio sfortunato, ma abbiamo il piacere di giocare VS i più forti» #Intervista #News #Ultimora

14:47,15 Mar 2024, MILANELLO.

Luca Percassi, amministratore delegato dell’Atalanta, ha parlato a Sky dopo i sorteggi di UEFA #Europa League. Le dichiarazioni

Luca Percassi ha parlato a Sky dopo i sorteggi di UEFA #Europa League che hanno abbinato l’Atalanta al Liverpool. Le dichiarazioni dell’amministratore delegato.

LIVERPOOL – «Non è stato un sorteggio fortunato, ma al tempo stesso abbiamo il piacere di giocare contro i più forti. Per Bergamo sarà qualcosa di straordinario ospitare il Liverpool, che rappresenta uno dei #club più grandi al mondo. C’è grande orgoglio».

