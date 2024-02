Percassi a DAZN, le parole: «Gol annullato? Incomprensibile. Ci sono stati SBAGLI gravissimi» #NEWS #Intervista

29 Feb 2024, 01:02, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Gianluca Percassi ha commentato a caldo la sconfitta della sua Atalanta contro l’Internazionale nella 21^ giornata di Serie A: le dichiarazioni

Ecco l’ira di Gianluca Percassi ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta dell’Atalanta in casa dell’Internazionale nella 21^ giornata di Serie A 2023/24.

PARTITA – «Anche stasera hanno dimostrato la loro qualità, meritano il primo posto in #classifica. Però ci sono stati alcuni episodi determinanti dove sono stati fatti errori gravissimi da arbitro e VAR. Penso al gol di Charles de Ketelaere: è incomprensibile come venga annullato un gol così, per noi c’è un tocco di Miranchuk ma semmai un #RIGORE per noi. Altro episodio scandaloso è stato il #RIGORE: sono passati otto minuti per capire qualcosa che nessuno aveva capito, con un guardalinee che ha alzato la bandierina. Una partita condizionata da episodi arbitrali che hanno inciso in maniera dilagante sul conclusione, siamo dispiaciuti»

GOL ANNULLATO – «Non c’è alcun tocco di braccio, evidentemente è Bastoni che va contro Miranchuk ed eventualmente è #RIGORE per noi. Non interpretiamo immagini chiarissime. Episodi così spostano una gara che poi diventa difficilmente recuperabile»

OBIETTIVI – «Mancano tante partite, dovremo pensare di gara in gara e cercare di fare sempre il meglio»

L’articolo Percassi a DAZN: «Gol annullato? Incomprensibile. Ci sono stati errori gravissimi» proviene da Internazionale News 24.