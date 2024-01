Per Kean sfuma un’altra possibilità: le ULTIME

Moise Kean è tornato alla Juve dopo il mancato accordo con l’Atletico Madrid, per lui sfuma anche l’ipotesi Fiorentina

Come rivelato da Sky Sport, la Fiorentina è al lavoro per chiudere con Andrea Belotti. I viola nelle scorse settimane avevano cercato Moise Kean che però, aveva scelto l’Atletico Madrid. L’operazione tra la Juve e i colchoneros è sfumata a causa delle tempistiche di recupero dell’attaccante classe 2000 dopo l’infortunio alla tibia.

Adesso Kean potrebbe comunque partire ma quasi certamente la sua, eventuale, destinazione non sarà Firenze.

