Per Fc Internazionale Verona Mister Inzaghi spera nel recupero di Lautaro El Toro e Dimarco. La circostanza

L’Inter è pronta alla sfida contro il Verona, ma spera nel recupero di Lautaro Martinez e Federico Dimarco. Ecco la situazione

Come riportato oggi da TMW, l’Inter contro il Verona vuole prepararsi al meglio, e su tutti c’è l’intenzione di recuperare Lautaro Martinez e Federico Dimarco. Fermi per infortunio e con la necessità di ritornare subito in campo.

Questa settimana sarà decisiva per capire se ci sarà un rientro parziale in gruppo per avere ancora qualche speranza.

L’articolo Per Inter Verona Inzaghi spera nel recupero di Lautaro e Dimarco. La situazione proviene da Inter News 24.