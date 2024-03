Penalizzazione Milan, ecco cosa rischiano i rossoneri dal punto di vista sportivo: le #ULTIMISSIME #NEWS

18:03, 19 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Penalizzazione Milan, ecco cosa rischia il club dal punto di vista sportivo: le ULTIME e le novità sull’inchiesta

L’edizione della Gazzetta dello Sport è tornata a parlare dell’inchiesta sul Milan che sta scuotendo l’ambiente rossonero in una fase delicata della stagione, provando a fare luce su rischi e sanzioni sul club di Serie A.

Se l’ipotesi della Procura fosse verificata si configurerebbe la violazione dell’articolo 32 comma 5 del Codice di giustizia sportiva sugli obblighi di comunicazione. E a questo si può affiancare l’articolo 4 su “lealtà, correttezza e probità” dei soggetti della Federazione e l’articolo 6 sulle responsabilità del Milan. Le sanzioni andrebbero dall’ammenda ai punti di penalizzazione in classifica.

