Penalizzazione #Milan AC, #Europa a rischio per i diavoli rossoneri? Può arrivare questa sanzione: i #particolari

Penalizzazione Diavolo Rossonero, i rossoneri rischiano l’#Europa? Tutti i #particolari sulle possibili sanzioni della UEFA al #club rossonero

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’inchiesta che ha colpito il Diavolo Rossonero potrebbe avere risvolti sul piano sportivo meno pesanti di quelli ipotizzati all’inizio della vicenda stessa.

Se i rossoneri dovessero essere considerati colpevoli rispetto all’impianto accusatorio mosso dalla Guardia di Finanza, i tempi dei processi sarebbero talmente lunghi che eventuali penalizzazioni andrebbero ad impattare sulla prossima #campionato. A livello europeo comunque l’esclusione dalle coppe resta un’ipotesi remota. Al massimo il Diavolo Rossonero rischia un’ammenda o un leggero inasprimento dei termini del FFP.

