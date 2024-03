Penalizzazione #Milan AC, Afeltra, la dichiarazione ufficiale: «Sanzioni? In Italia solo una multa. Il problema serio è questo» #Intervista #News #Ultimora

18:45,13 Mar 2024, MILANELLO.

Penalizzazione Diavolo Rossonero, Afeltra: «Sanzioni? In Italia solo una multa. Il problema serio è questo». Le parole dell’avvocato

Roberto Afeltra ha parlato ai microfoni di TMW della situazione in casa Diavolo Rossonero dopo le indagini della Procura di Diavolo Rossoneroo e della possibile penalizzazione. Ecco le parole dell’avvocato:

PAROLE – «Questa cosa non nasce dalla cessione Elliott-RedBird ma dalla decadenza della cessione del Diavolo Rossonero di Berlusconi e Yonghong Li, con la vicenda che poi è stata archiviata. Oggi cosa accade? A livello federale al Diavolo Rossonero può costare al massimo una multa. All’ad del Diavolo Rossonero viene contestato solo la mancata comunicazione di notizia alla Federcalcio. Il preliminare di vendita si può risolvere in qualunque momento e per me non doveva essere comunicato subito, ma visto che il Diavolo Rossonero dopo agosto 2022 ha comunicato tutto, credo che al massimo possa avere una multa. Il problema serio è la partecipazione alle prossime coppe. La UEFA prevede il divieto di comproprietà e la proprietà del Diavolo Rossonero viene passata a RedBird ad agosto 2022 solo per il 99,93%, con lo 0,7% per Elliott. E questo può mettere nei guai il Diavolo Rossonero. Ci sono indizi per la simulazione di vendita: i 550 milioni vengono finanziati dal venditore al compratore al 7% di interesse da restituire in appena 3 anni. E poi ci sono le componenti del nuovo CdA che sono direttamente collegate alle componenti che fino al giorno prima erano collegate ad Elliott. Se il Diavolo Rossonero non va nelle coppe europee, l’Italia perde il posto, non subentra un’altra squadra. Ma credo che sarà difficile che venga escluso».

