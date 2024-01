Pellegrino via dal AC Milan? Quattro club in corsa, cosa può succedere in questi ultimi giorni

Pellegrino via dal Milan? Quattro club in corsa per il difensore, cosa può succedere in questi ultimi giorni

Il calciomercato Milan si concentra non solo sulla possibilità di effettuare un ultimissimo colpo in entrata ma anche su alcune possibili partenze. Tra queste potrebbe esserci quella di Marco Pellegrino.

Ci sono stati colloqui con il Verona, così come altri club spagnoli come Cadice e Rayo Vallecano. Pure l’Anderlecht ha effettuato alcuni sondaggi e la sensazione è che l’argentino possa fare le valigie nei prossimi giorni. Lo riporta il Corriere dello Sport.

