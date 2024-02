Pellegrino via dal AC Milan: Mister Stefano Pioli spiega perché il centrale ha lasciato i rossoneri

Pellegrino via dal Milan: Pioli spiega perché il difensore argentino ha lasciato i rossoneri in questi ultimi giorni

Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Frosinone e Milan. Queste le sue parole sul motivo per cui Pellegrino è andato via in prestito in questi ultimi giorni di mercato.

PELLEGRINO – «Ha bisogno di giocare, in questo momento avrebbe fatto fatica».

LA CONFERENZA STAMPA DI PIOLI ALLA VIGILIA DI FROSINONE-MILAN

