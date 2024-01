Pellegrino Salernitana: spunta un ostacolo per il trasferimento del rossonero DETTAGLI

Pellegrino Salernitana: spunta un ostacolo per il trasferimento del rossonero. Tutti i DETTAGLI sul difensore

Il difensore Marco Pellegrino ha scelto la Salernitana che ha superato nella giornata di oggi il Verona e la Sampdoria.

C’è però un ostacolo, come riporta Luca Bianchin. Prima di concludere l’operazione, il calciomercato Milan necessita di un’autorizzazione necessaria dalla Fifa perché in stagione ha giocato contro il Platense.

