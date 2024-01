Pellegrino Salernitana, si sblocca la trattativa: il centrale lascia il AC Milan in prestito! ULTIME

Pellegrino Salernitana, si sblocca la trattativa: il difensore lascia il Milan in prestito! Le ULTIME sul difensore

Si sblocca definitivamente la trattativa tra Marco Pellegrino e la Salernitana.

Come riportato da Sky, il difensore lascerà il Milan in prestito dopo che la Fifa ha aperto alla deroga che aveva bloccato la trattativa in queste ultime ore.

The post Pellegrino Salernitana, si sblocca la trattativa: il difensore lascia il Milan in prestito! ULTIME appeared first on Milan News 24.