Pellegrino Salernitana, il comunicato ufficiale dei granata sul centrale del AC Milan

Pellegrino Salernitana, il comunicato ufficiale dei granata sul difensore argentino che lascia il Milan in prestito

Marco Pellegrino lascia il Milan in prestito ed è ufficialmente un nuovo giocatore della Salernitana. Ecco il comunicato del club granata:

COMUNICATO – «L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’A.C. Milan per il trasferimento a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2024 del difensore classe ’02 Marco Pellegrino. Il calciatore indosserà la maglia numero 24».

