Pellegrino lascia il AC Milan? Questa club di Serie A punta il rossonero: avviati i contatti ULTIME

Pellegrino lascia il Milan? Questa squadra di Serie A punta il rossonero. Le ULTIME notizie sul difensore argentino

Marco Pellegrino rimane in uscita dal Milan. Sull’argentino ci sono molte squadre, anche europee, ma nelle ultime ore ci sono stati dei contatti con il Verona.

Come riportato da Gianluca Di Marzio, il difensore rossonero è conteso da molte squadre in questa sessione di mercato come Villarreal, Anderlecht e Cadice.

The post Pellegrino lascia il Milan? Questa squadra di Serie A punta il rossonero: avviati i contatti ULTIME appeared first on Milan News 24.