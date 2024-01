Pellegrino AC Milan, sprint della Salernitana: affare in chiusura, TUTTI i dettagli

Pellegrino Milan, sprint della Salernitana: affare in chiusura con il club rossonero, TUTTI i dettagli e gli aggiornamenti

Ci sono aggiornamenti importanti per quanto riguarda il calciomercato Milan. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, Marco Pellegrino è sempre più vicino alla Salernitana.

Il club campano ha bruciato nelle ultime ore la concorrenza di Verona e Sampdoria grazie all’ottimo lavoro di Sabatini, che ora punta a chiudere con i rossoneri con la formula del prestito fino a giugno senza opzione di riscatto. Per chiudere manca solo il via libera da parte della FIFA.

