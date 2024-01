Pellegrino AC Milan, i rossoneri hanno scelto la destinazione del centrale: andrà in questa club

Pellegrino Milan, i rossoneri hanno scelto la destinazione del difensore: andrà in questa squadra. Le ultime sul difensore

Marco Pellegrino è a un passo dalla Salernitana! Il mercato rossonero infatti preferiva una destinazione italiana.

Come riportato da Matteo Moretto, il difensore argentino è prossimo a vestire la maglia granata.

The post Pellegrino Milan, i rossoneri hanno scelto la destinazione del difensore: andrà in questa squadra appeared first on Milan News 24.