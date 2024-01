Pellegrino AC Milan, c’è il sorpasso! Un club in pole per il centrale rossonero

Pellegrino Milan, c’è il sorpasso! Un club in pole per il centrale rossonero. Può andare via in prestito in questi ultimi giorni

Continuano a farsi insistenti le voci su un possibile addio al Milan da parte di Marco Pellegrino in questi ultimi giorni del mercato invernale. Il centrale arrivato in estate dal Platense è richiesto da alcuni club di Serie A e di Serie B che lo vorrebbero in prestito.

Come riferisce Sky Sport, nelle ultime ore sarebbe arrivato il sorpasso da parte dell’Hellas Verona sulla Salernitana! Adesso sono gli scaligeri ad essere in pole per l’argentino (il quale era un obiettivo anche della Sampdoria).

