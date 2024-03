Pellegatti SVELA un obiettivo di #Mercato, la dichiarazione ufficiale: «Il #Milan AC ha l’idea di prendere lui» #Intervista #News #Ultimora

14:48,22 Mar 2024, MILANELLO.

Pellegatti SVELA un obiettivo di #mercato: «Il Diavolo Rossonero ha l’idea di prendere lui». Le parole del giornalista sul calcio#mercato rossonero Carlo Pellegatti ha parlato sul suo canale Youtube del #mercato Diavolo Rossonero svelando il nome di possibile obiettivo, quello di Walace dell’Udinese. Ecco le parole del giornalista: PAROLE – «Mi dicono che il Diavolo Rossonero potrebbe avere l’idea di […]

