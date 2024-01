Pellegatti: «Non credo in Buongiorno al Ac Milan, ma vi do questa indiscrezione» #Intervista

Carlo Pellegatti ha parlato del mercato del Milan e le possibilità che Buongiorno, in passato accostato all’inter, vada ora in rossonero

Intervenuto a Radio Rossonera, il noto giornalista Carlo Pellegatti ha parlato del Milan. I rossoneri lottano per ricucire la distanza con Inter e Juve in campionato. Ecco il commento su Buongiorno (accostato anche ai nerazzurri in passato) e una notizia su Leao.

BUONGIORNO – «Allora, il presidente Cairo ha detto che Buongiorno non è in vendita. È chiaro che se porti 2 miliardi te lo vende. Primo punto. Il secondo è che a me risulta che il Monza non abbia avuto contatti né abbia intenzione di cedere Colombo. E non so se il ragazzo abbia intenzione di spostarsi adesso, anche perché si tratterebbe di una cessione a titolo definitivo. L’abbiamo visto con Bremer, sembra che Cairo valuti 30 milioni. In questo momento di stanca la cosa va tenuta su, ma siamo uomini di mondo. Io sono molto concreto: non ci ho mai creduto. Anche perché, per quanto Buongiorno sia più bravo, avrebbero tirato fuori 10 milioni per Brassier. Io non ci credo».

LEAO – «Do una notizia: Leao tra due partite torna al massimo. Qualche giorno fa ho letto il report del Milan, nell’ultima riga c’era scritto: ‘La seduta di allenamento oggi è terminata con esercitazione di forza in palestra’. Secondo qualcuno era quel che mancava. Non escludo che il Milan abbia aumentato i carichi di lavoro, a costo di uscire dalla Coppa Italia, per essere al massimo della condizione. Il Milan sta ritrovando condizione».

