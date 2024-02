Pellegatti convinto: «Il futuro di Mister Stefano Pioli al AC Milan è gravato da questo macigno. Bennacer? Come Charas per l’Fc Internazionale»

Carlo Pellegatti ha analizzato il momento del Milan di Pioli dopo la vittoria contro il Frosinone: su Pioli pesa questo aspetto

Ospite a Tutti Convocati su Radio 24, Carlo Pellegatti ha parlato così del Milan e di Pioli dopo la vittoria sul Frosinone:

PAROLE – «Il Milan sta facendo un campionato positivo se pensiamo agli infortuni avuti, è quello il macigno sul futuro di Pioli. Il nostro regista è Bennacer, voglio vedere l’Inter sei mesi senza Calhanoglu, il nostro Bennacer darà equilibrio anche alla fase difensiva».

