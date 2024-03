Pellegatti analizza Verona #Milan AC, la dichiarazione ufficiale: «I diavoli rossoneri hanno dominato dall’inizio alla fine» #Intervista #News #Ultimora

00:48,19 Mar 2024, MILANELLO.

Pellegatti analizza Verona Diavolo Rossonero: «I rossoneri hanno dominato dall’inizio alla fine». Le parole del giornalista

Il giornalista Pellegatti ha commentato la vittoria del Diavolo Rossonero sul Verona sul canale youtube Radio Rossonera.

PAROLE – «Verona-Diavolo Rossonero è stata una bella partita. I grandi spettacoli e i grandi amori non dovrebbero mai finire, ed oggi lo è stato. Anche il loro goal, col senno di poi, ha dato un tocco in più di emozione. Abbiamo dominato dall’inizio alla fine sul piano del gioco e delle individualità, con anche due traverse. A Verona non è mai facile vincere e loro venivano da due successi consecutivi, stanno lottando per la salvezza».

