Pedullà: «Rabiot all’Fc Internazionale? Ecco come stanno le cose»

Circola da qualche ora l’indiscrezione di mercato che vuole l’Inter sulle tracce di Rabiot: ecco la verità di Alfredo Pedullà

L’esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato della voce che, da qualche ora, vuole i nerazzurri interessati al bianconero Adrien Rabiot.

RABIOT– «Il futuro dell’Inter dipende dalle questioni societarie. Se si concretizzasse Rabiot all’Inter mi viene in mente che ci siano diversi sacrificati, tra cui Dumfries e un altro centrocampista probabilmente. Adesso sono già tanti nel reparto di metà campo: Zielinski in procinto di arrivare, Frattesi che ha giocato poco rispetto alle sue aspettative di inizio stagione».

